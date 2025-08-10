На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский рэпер прошелся по россиянам на концерте в Москве

Рэпер Эйкон прокатился в шаре на концерте в Москве
true
true
true

Американский рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) прокатился по фанатам во время концерта в Москве. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Выступление Эйкона в столице России состоялось 9 августа. Во время концерта артист забрался в большой шар и прыгнул в нем зал. Рэпера подхватили поклонники и пронесли через толпу. Исполнитель часто взаимодействовал со зрителями на мероприятии. Он также брал телефон у фанатов и снимал себя.

На концерте певец также показал свой торс. Сняв с себя футболку, артист размахивал ей, а затем кинул ее в зал. Позже он начал поливать толпу водой.

7 августа Эйкон приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

По данным Mash, номер класса люкс Эйкона стоит миллион рублей в сутки. Помещение площадью 300 кв. м оформлено в славянском стиле. На крыше номера есть бассейн.

Ранее в Сочи задержали концерт американского рэпера из-за угрозы атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами