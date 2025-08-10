Американский рэпер прошелся по россиянам на концерте в Москве

Американский рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) прокатился по фанатам во время концерта в Москве. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Выступление Эйкона в столице России состоялось 9 августа. Во время концерта артист забрался в большой шар и прыгнул в нем зал. Рэпера подхватили поклонники и пронесли через толпу. Исполнитель часто взаимодействовал со зрителями на мероприятии. Он также брал телефон у фанатов и снимал себя.

На концерте певец также показал свой торс. Сняв с себя футболку, артист размахивал ей, а затем кинул ее в зал. Позже он начал поливать толпу водой.

7 августа Эйкон приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

По данным Mash, номер класса люкс Эйкона стоит миллион рублей в сутки. Помещение площадью 300 кв. м оформлено в славянском стиле. На крыше номера есть бассейн.

Ранее в Сочи задержали концерт американского рэпера из-за угрозы атаки БПЛА.