Рак, избиение и политика: где сейчас Юлия Волкова из «Тату»

Ранние годы

close Юлия Волкова в детстве Юля Волкова/VK

Юлия Волкова родилась 20 февраля 1985 года в Москве. Ее отец Олег Викторович вел бизнес, а мать Лариса Викторовна работала стилистом. Будущая звезда с детства занималась музыкой: в семь лет она начала учиться игре на фортепиано, а в девять уже выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Непоседы», где и познакомилась со своей будущей «напарницей» по «Тату» Леной Катиной. В 1994 году талантливую девочку заметил режиссер Борис Грачевский, который пригласил ее сняться в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» (сюжеты «Выручи меня» и «Манекен»). Когда Юлии исполнилось десять лет, родители перевели ее в школу с углубленным изучением музыки и хореографии, после окончания которой она поступила на вокальное отделение эстрадно-джазового училища имени Гнесиных.

Группа «Тату»

close Юлия Волкова и Лена Катина, 2003 год Виталий Белоусов/ТАСС

В 1999 году Юлия Волкова успешно прошла кастинг и стала участницей музыкального проекта «Тату», организованного сценаристом-продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским. Второй вокалисткой в группе стала коллега Волковой по «Непоседам» Лена Катина.

Первый сингл дуэта «Я сошла с ума» моментально стал хитом, второй — «Нас не догонят» — закрепил успех. В 2001 году группа представила дебютный альбом «200 по встречной», в который вошли десять песен и два ремикса. Пластинка разошлась огромным тиражом — продажи диска в России составили более двух миллионов копий.

После оглушительного успеха в России «татушки» покорили Запад: первый англоязычный трек дуэта «All The Thing She Said» (2002) стал одним из самых успешных синглов года и занял первое место в музыкальных чартах Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В декабре 2002 года группа выпустила первую англоязычную пластинку «200 km/h in the Wrong Lane», продажи которой по миру превысили семь миллионов экземпляров.

Через год «Тату» получили премию Международной федерации производителей фонограмм, став единственной российской группой, получившей награду за миллион проданных в Европе альбомов. В том же 2003 году Юлия Волкова и Лена Катина представили Россию на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси» и принесли стране почетное третье место.

В 2004 году на телеканале «СТС» стартовал показ реалити-шоу «Тату» в Поднебесной», в эфире которого Волкова и Катина работали над созданием своего второго альбома. Однако все пошло не по плану: реалити провалилось, пластинка не вышла, а сами девушки разорвали контракт с продюсером Иваном Шаповаловым и отправились в свободное плавание. Оставшись без продюсера, «Тату» записали еще четыре альбома — «Люди-инвалиды» (2005) и его англоязычную версию «Dangerous and Moving» (2005), «Веселые улыбки» (2009) и «Waste Management» (2010), после чего заявили о распаде группы.

Сольная карьера Юлии Волковой

close Юлия Волкова и Дима Билан выступают на церемонии вручения премии в области популярной музыки ZD Awards 2013 в зале «Известия-Hall» в Москве Алексей Филиппов/РИА Новости

Сразу после распада «Тату» Юлия Волкова начала работу над дебютным сольным альбомом и уже в июне 2011 года представила сингл — «Didn't Wanna Do It». Спустя два месяца певица выпустила еще один сингл «All Because of You» («Сдвину мир») на английском и русском языках, после чего отправилась в гастрольный тур по Южной Америке. В 2012 году Волкова приняла участие в отборочном туре «Евровидения»: вместе с Димой Биланом они записали песню «Back to Her Future», но заняли лишь второе место, уступив лидерство «Бурановским бабушкам». В том же году певица записала еще один дуэт с Биланом — их песня «Любовь-сука» получила награду «Золотой граммофон» в номинации «Лучший дуэт года».

В декабре 2012 года Волкова объединилась с Катиной, что отпраздновать 10-летие дебютного альбома «Тату»: девушки переиздали пластинку и дали несколько концертов. В 2014 году «татушки» снова выступили вместе на открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи и записали совместный трек «Любовь в каждом мгновении». Осенью 2015 года Волкова записала первую за три года самостоятельную работу «Спасите, люди, мир», а спустя два года представила еще одну новую песню «Просто забыть». Полноценный сольный альбом Юлия Волкова так и не выпустила.

Личная жизнь Юлии Волковой

close Юлия Волкова и ее супруг Парвиз Ясинов, 2009 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2004 году Юлия Волкова родила дочь Викторию от своего телохранителя Павла Сидорова. До свадьбы дело не дошло, так как у возлюбленного певицы была гражданская жена, недавно подарившая ему ребенка. Спустя два года экс-«татушка» начала встречаться со своим коллегой по «Непоседам», солистом группы Smash! Владом Топаловым, но и этот союз прожил недолго. Тогда же в СМИ появилась информация о романе Волковой с бизнесменом Парвизом Ясиновым, которого звезда увела у жены — выпускницы «Фабрики звезд» Марии Вебер. Журналисты писали, что ради нового возлюбленного артистка приняла ислам, после чего они тайно поженились в ОАЭ. В декабре 2007-го у пары родился сын Самир, а спустя три года супруги развелись.

В 2017 году Волкова опубликовала в личном блоге фотографию из церкви и заявила, что «вернулась обратно в свою веру», а через год сообщила подписчикам о новом замужестве.

«08.08.2018.Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все», — гласила подпись под снимком в свадебном платье.

Подробностей о новом избраннике не последовало, но в 2020 году певица дала откровенное интервью, в котором рассказала, что последние четыре года жила с иностранцем за границей. По словам Волковой, ее возлюбленный был очень ревнивым и властным, а когда она решила закончить отношения, избил ее прямо на улице, в результате чего у певицы была в трех местах сломана челюсть.

close Юлия Волкова с детьми Premier

«Когда я пришла в себя, я была уже в машине скорой помощи. Мне было очень плохо, я сидела вся в крови, но рядом были дети, поэтому я старалась улыбаться и успокоить их», — рассказала она.

Девушку срочно прооперировали в Стамбуле — врачи восстановили ее лицо с помощью четырех пластин и 16 болтов. Подавать заявление на экс-возлюбленного звезда не стала, но добавила, что обидчик до сих пор ее преследует и мечтает, «чтобы ее не было в живых».

В сентябре 2023 года в беседе с журналистами «Пятого канала» Юлия Волкова заявила, что ее сердце снова несвободно. Имя нового избранника звезда не назвала, но заверила, что рядом с этим человеком она счастлива.

«У меня нет цели выйти замуж. Я абсолютно счастливый человек. И не свадьбой проверяются любовь и отношения», — уточнила она.

Проблемы со здоровьем Юлии Волковой

В 2012 году врачи диагностировали у Юлии Волковой рак щитовидной железы. Опухоль удалили, но во время операции хирург задел голосовые связки, из-за чего звезда полностью потеряла голос. Певице сделали еще несколько операций за границей, голос вернулся, однако полноценно восстановить работу связок медикам не удалось. После долгой реабилитации Волкова вновь запела, но уже на одной связке, так как вторая полностью атрофировалась, и совершенно другим голосом. В 2019 году болезнь вернулась, и певице пришлось пройти новый курс лечения.

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо. И опять же дети», — рассказывала она.

Политическая карьера Юлии Волковой

close В 2021 году Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму от Ивановской области, но проиграла на праймериз official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В апреле 2021 года Юлия Волкова подала документы на участие в праймериз «Единой России» по Ивановской области. В своем обращении к избирателям певица объяснила свое решение баллотироваться в Госдуму желанием работать на благо общества и, в частности, помогать жителям Ивановской области.

«Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», — заявила звезда.

Волкова призналась, что не имеет опыта в политике и «стоит на грани выбора между светом и тьмой», а в случае победы пообещала «разделять горести, проблемы, беды жителей Ивановской области». Несмотря на пламенную речь, пройти в Госдуму певице не удалось — она проиграла праймериз, уступив по числу голосов своим конкурентам. Параллельно артистка стала героиней авторского шоу Ксении Собчак, в эфире которого показала свои «знания» российских законов. Волкова не смогла ответить на вопрос ведущей о сути так называемого «закона Димы Яковлева», а когда Собчак «подсказала» ей, что этот закон якобы запрещает детям играть в футбол рядом с проезжей частью в маленьких городах, ответила: «Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть машины, это опасно».

Чем сегодня занимается Юлия Волкова

close Юлия Волкова на отдыхе в 2025 году official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В начале 2025 года Юлия Волкова улетела в Индию, где приняла участие в съемках нового фильма режиссера Романа Михайлова «Песни джиннов». Звезда редко дает сольные концерты и совсем не выпускает новых песен — последний трек «Просто забыть» она представила в 2017 году.

Тем не менее певица выступает на частных мероприятиях и корпоративах, где исполняет хиты «Тату». По данным Shot, за 40-минутное выступление Волкова просит 1,2 млн рублей, а в ее райдер включены самые комфортные рейсы для авиаперелетов, трехразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримерку она просит доставить разнообразные рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты и орехи, а также бутылки коньяка и текилы. «Тату» в золотом составе обойдутся в разы дороже — Волкова и Катина готовы воссоединиться и спеть свои лучшие песни за 15 млн рублей.