Юлия Волкова не смогла ответить Собчак на вопрос о законе Димы Яковлева

Телеведущая Ксения Собчак в передаче «ТАТУ: 20 лет спустя! Главная российская группа в мире», снятой в рамках ее проекта «Осторожно, Собчак!» поговорила с экс-солистками группы «Тату» Юлией Волковой и Еленой Катиной.

В начале интервью Собчак спросила Волкову о ее попытке принять участие в выборах в Государственную думу.

Собчак, в частности, поинтересовалась, как певица относится к «закону Димы Яковлева». Волкова растерялась и сперва сказала, что не готова обсуждать эту тему, а после согласилась с Собчак, «подсказавшей», что закон якобы запрещает играть в футбол рядом с проезжей частью в маленьких городах.

«Закон Димы Яковлева» — это закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот.

Ранее стало известно, что Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Певица участвовала в праймериз «Единой России», но по результатам предварительного голосования не набрала большого числа голосов.