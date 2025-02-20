«Я сошла с ума»: как менялась Юля Волкова из «Тату»

Юлия Волкова родилась в 1985 году в Москве. Уже с детства она занималась музыкой — в 7 лет пошла в музыкальную школу, а в 9 попала в знаменитый ансамбль «Непоседы». После этого были съемки в «Ералаше», а затем — «Тату».

Позже в интервью Волкова назовет себя «девочкой очень ранней»:

«Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19. Год за десять: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик», — скажет она.

Популярность к «Тату» действительно пришла быстро — в 2000-х их песни звучали повсюду. Дуэт собирал стадионы не только в России, но и за рубежом. Волкова и Лена Катина получили премию World Music Awards как лучшая мировая группа, а также завоевали MTV Music Awards. Ни одному музыканту или коллективу из России до сих пор так и не удалось повторить достижения «Тату».

В 2004-м Волкова впервые стала матерью — она родила дочь от телохранителя Павла Сидорова. Семейная жизнь у пары не сложилась, после чего у певицы начался роман с Владом Топаловым, однако и он не продлился долго. В 2007-м Волкова познакомилась с Парвизом Ясиновым, сыном гендиректора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. В прессе ходили слухи, что артистка тайна вышла за него замуж и приняла ислам. Несмотря на то, что представители «Тату» опровергали эту информацию, сама Волкова ее подтвердила. В 2010-м пара рассталась.

Примерно в этот же период проблемы начались и у группы, и в 2011-м «Тату» официально распались. Катина и Волкова начали сольные карьеры. Через год у певицы обнаружили рак щитовидной железы, она перенесла операцию, в процессе которой был задет нерв. В результате этого Волкова потеряла голос, на восстановление, по ее словам, ушел год.

В 2018 году артистка снова вышла замуж, однако о ее избраннике ничего не известно. В последнее время Волкова не выпускала новых альбомов или синглов, но периодически группа «Тату» воссоединяется. Последний раз вместе с Леной Катиной певица появилась перед футбольным матчем «Зенит» — «Спартак» в 2023 году. Они исполнили песню «Нас не догонят».

В 2021 году Волкова собиралась баллотироваться в депутаты Госдумы от Ивановской области и даже опубликовала предвыборный ролик, в котором обещала «добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны». Однако проиграла праймериз «Единой России», сильно уступив своим конкурентам.