Редкоземельная блокада: Трамп вводит 100%-ные пошлины против Китая

Трамп объявил о 100%-ных пошлинах на китайские товары с 1 ноября

Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября введет в отношении товаров из Китая новые пошлины размером в 100% в дополнение к тем, которые уже действуют. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«С 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая) Соединенные Штаты Америки введут пошлину в размере 100% на Китай сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время», — написал Трамп.

Также с 1 ноября Вашингтон введет экспортный контроль «на любое и все критически важное программное обеспечение».

Из сообщения Трампа следует, что такие меры принимаются в ответ на якобы «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в вопросах торговли и новые меры экспортной торговли, вводимые Пекином.

«Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами», — заявил президент США.

Китайские ограничения

9 октября министерство коммерции Китая объявило о введении мер экспортного контроля в отношении технологий, связанных с редкоземельными элементами.

«Экспорту без соответствующего разрешения не подлежат технологии и их носители, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, а также плавкой металлов, производством магнитных материалов и переработкой и утилизацией вторичных ресурсов, содержащих редкоземельные элементы», — приводит сообщение ведомства агентство «Синьхуа».

Ограничения вводятся на такие редкоземельные металлы, как гольмий, европий, иттербий, тулий и эрбий. Также под них подпадают отдельные виды литий-ионных аккумуляторов, графитовые аноды, синтетические алмазы и оборудование для их промышленного производства. Китай контролирует примерно 70% мирового рынка редкоземельных металлов .

Официальный Пекин объясняет эти меры необходимостью защиты национальных интересов и государственной безопасности. По оценкам агентства Bloomberg, это решение призвано усилить переговорные позиции Китая накануне предстоящей встречи председателя КНР Си Цзиньпина с Трампом.

Встреча двух лидеров должна состояться в рамках саммита АТЭС в Южной Корее, который запланирован на 31 октября — 1 ноября. СМИ сообщали, что Трамп якобы отменил переговоры с председателем КНР, однако американский лидер опроверг эту информацию. Во время общения с журналистами в Белом доме он заявил, что будет на саммите и что «встреча состоится».

Удар по рынкам

Объявление Трампа о новых тарифах в отношении Китая привело к резкому обвалу на фондовом рынке США. В ночь на 11 октября резко потеряли в стоимости крупнейшие мировые компании, в основном промышленные и IT-гиганты. В общей сложности капитализация фондового рынка США сократилась на $1,65 трлн.

Также резкое падение после заявлений Трампа испытал рынок криптовалют. По данным агентства Bloomberg, за сутки он потерял порядка $10 млрд .

Котировки BTC на платформе Binance впервые с июня 2025 года опустились ниже отметки в $105 тыс., демонстрируя снижение на 13,68%. Ethereum обновил локальный минимум на уровне $3435 против предыдущих $4400. Наиболее существенное падение продемонстрировала криптовалюта TON, созданная Павлом Дуровым: ее стоимость упала на 54% — с 211 до 97 рублей.

Особенно интенсивной стала ликвидация позиций в первые часы падения: согласно информации Coinglass, было принудительно закрыто свыше 1,5 млн трейдерских позиций на $7,5 млрд. В течение последующих 24 часов общий объем ликвидаций достиг $13,5 млрд. Основные потери пришлись на инвесторов, открывших long-позиции (ставки на рост) — $7,5 млрд, при этом более трети от общего объема составили закрытые позиции по BTC и ETH.