Макрон призвал лидеров ЕС принять против Китая самые жесткие торговые меры

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам ЕС применить против Китая самую жесткую торговую меру блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что Макрон предложил применить ее в случае, если не удастся найти решения в отношении планируемого Пекином экспортного контроля на критически важное сырье.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, лидер Франции заявил, что им необходимо взвесить все доступные варианты давления на Китай, включая так называемый инструмент ЕС по борьбе с принуждением.

Отмечается, что он обратился к своим коллегам с таким заявлением во время саммита лидеров в Брюсселе 23 октября, после которого в разговоре с журналистами отметил, что действия Пекина являются «экономическим принуждением», на которые нужно иметь возможность ответить.

«Это экономическое принуждение. Мы видим, какое влияние это оказывает на нас, и мы должны быть в состоянии отреагировать», — сказал Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что на саммите обсуждались меры по борьбе с принуждением, но пока никакого решения по этому поводу не было принято.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Евросоюзе заявляли о возможных санкциях против Китая за помощь России.

