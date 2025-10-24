Макрон призвал лидеров ЕС принять против Китая самые жесткие торговые меры

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам ЕС применить против Китая самую жесткую торговую меру блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что Макрон предложил применить ее в случае, если не удастся найти решения в отношении планируемого Пекином экспортного контроля на критически важное сырье.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, лидер Франции заявил, что им необходимо взвесить все доступные варианты давления на Китай, включая так называемый инструмент ЕС по борьбе с принуждением.

Отмечается, что он обратился к своим коллегам с таким заявлением во время саммита лидеров в Брюсселе 23 октября, после которого в разговоре с журналистами отметил, что действия Пекина являются «экономическим принуждением», на которые нужно иметь возможность ответить.

«Это экономическое принуждение. Мы видим, какое влияние это оказывает на нас, и мы должны быть в состоянии отреагировать», — сказал Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что на саммите обсуждались меры по борьбе с принуждением, но пока никакого решения по этому поводу не было принято.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Евросоюзе заявляли о возможных санкциях против Китая за помощь России.