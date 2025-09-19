На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз может ввести санкции против Китая за помощь России

Каллас: ЕС рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний
Shutterstock

Евросоюз может ввести санкций против предприятий из третьих стран, включая КНР, за «поддержку» российской военной промышленности. Об этом на своей странице в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

«Сегодня мы предлагаем составить список значимых игроков в третьих странах, таких как Китай, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу», — говорится в сообщении.

13 сентября президент США Дональд Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Он также сообщил, что его терпение в отношении российского президента Владимира Путина «быстро иссякает».

Ранее на Западе объяснили, поможет ли давление Трампа на ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

