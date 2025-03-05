В Китае назвали цель страны по размеру ВВП

ТАСС: Китай будет добиваться 5% роста ВВП в 2025 году

Целевой показатель ВВП Китая на 2025 год составил 5%, пишет ТАСС со ссылкой на содержание доклада 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

В ходе сессии выступил депутат Лоу Циньцзянь. Он заявил, что экономика КНР демонстрирует заметное оживление. Одновременно, по его словам, неблагоприятные внешние факторы стали сильнее действовать на нее, но на основные тенденции это не повлияло.

Во второй половине января Международный валютный фонд улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта России в 2025 году до 1,4%. МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 0,1 процентного пункта. Специалисты организации не уточнили, почему изменили оценку.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году экономика страны вырастет примерно на 4%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, ожидаемые темпы роста составят 3,9%, в то время как Банк России предсказывает рост ВВП в пределах 3,5–4%.

Ранее сообщалось, что темпы роста экономики России достигли исторического максимума.