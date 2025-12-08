На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал правительство России не «тюкать» отстающие регионы

Путин: правительство должно помогать отстающим регионам, а не тюкать их
true
true
true

Правительство России должно поддерживать отстающие регионы в достижении целей национального развития, вместо того чтобы «тюкать» их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, пишет ТАСС.

По его словам, особого внимания и включенности требует ситуация в тех регионах, где динамика изменений по данным социологических опросов пока отстает. Глава государства отметил, что на данный момент в РФ зафиксировано десять регионов, демонстрирующих результаты ниже остальных субъектов.

«Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, эти региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — поручил российский лидер.

На этом же заседании Владимир Путин заявил, что только семь из 121 цели развития России, которые были намечены на 2025 год, рискуют остаться недостигнутыми. При этом глава государства обратил внимание, что большая часть ориентиров на текущий год была все-таки достигнута.

Ранее Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами