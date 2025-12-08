Путин призвал правительство России не «тюкать» отстающие регионы

Путин: правительство должно помогать отстающим регионам, а не тюкать их

Правительство России должно поддерживать отстающие регионы в достижении целей национального развития, вместо того чтобы «тюкать» их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, пишет ТАСС.

По его словам, особого внимания и включенности требует ситуация в тех регионах, где динамика изменений по данным социологических опросов пока отстает. Глава государства отметил, что на данный момент в РФ зафиксировано десять регионов, демонстрирующих результаты ниже остальных субъектов.

«Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, эти региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — поручил российский лидер.

На этом же заседании Владимир Путин заявил, что только семь из 121 цели развития России, которые были намечены на 2025 год, рискуют остаться недостигнутыми. При этом глава государства обратил внимание, что большая часть ориентиров на текущий год была все-таки достигнута.

Ранее Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год.