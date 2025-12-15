На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года

Экономист Тулупникова не исключила снижение доходов россиян в начале 2026 года
true
true
true
close
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Реальные доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года при неблагоприятном сценарии. Об этом «Газете.Ru» заявила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

По ее словам, в течение последних пяти лет в России наблюдался ускоренный рост реальных доходов населения, однако прогноз на начало 2026 года выглядит сдержанным.

«При позитивном развитии событий рост реальных доходов может составить около 2,7%, а в негативном варианте индексации лишь удержат показатели около нулевого уровня или не смогут предотвратить их снижение. При этом номинальные доходы граждан продолжат расти — примерно на 8,4% — за счет индексации МРОТ и пенсии. Однако этот рост будет частично нивелирован новой волной подорожания товаров и услуг. С 2026 года ожидается усиление ценового давления из-за повышения ставки НДС, роста коммунальных тарифов и введения новых сборов, в том числе технологических. Даже одно увеличение НДС с начала года способно «съесть» значительную часть прироста доходов», — предупредила Тулупникова.

Она отметила, что проблема не сводится только к инфляции. Вероятное замедление роста реальных доходов связано и с охлаждением рынка труда на фоне общего замедления экономики, пояснила экономист. По ее словам, с одной стороны, дефицит кадров в отдельных отраслях — таких как ВПК, ИТ и машиностроение — продолжает подталкивать зарплаты вверх. С другой стороны, рост налоговой нагрузки и издержек бизнеса, исчерпание финансовых возможностей компаний и умеренные темпы роста ВВП сдерживают «зарплатную гонку», добавила Тулупникова.

Во втором полугодии 2026 года ситуация может несколько улучшиться, допустила эксперт. По ее прогнозам, темпы инфляции способны замедлиться вплоть до 4%, что в сочетании с мерами государственной поддержки может поддержать покупательную способность населения.

Для сравнения Тулупникова привела данные по другим странам. Так, за последние два года реальные доходы населения стран ОЭСР выросли в среднем на 6,1%, несмотря на сокращение ВВП на душу населения на 3,2%. При этом развивающиеся экономики Восточной Европы и Азии, прежде всего Китай, за последнее десятилетие продемонстрировали значительный рост реальных доходов, укрепление среднего класса и увеличение числа миллионеров на фоне экономического роста, заключила экономист.

Ранее россиянам рассказали, куда вложить деньги в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами