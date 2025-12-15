Реальные доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года при неблагоприятном сценарии. Об этом «Газете.Ru» заявила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

По ее словам, в течение последних пяти лет в России наблюдался ускоренный рост реальных доходов населения, однако прогноз на начало 2026 года выглядит сдержанным.

«При позитивном развитии событий рост реальных доходов может составить около 2,7%, а в негативном варианте индексации лишь удержат показатели около нулевого уровня или не смогут предотвратить их снижение. При этом номинальные доходы граждан продолжат расти — примерно на 8,4% — за счет индексации МРОТ и пенсии. Однако этот рост будет частично нивелирован новой волной подорожания товаров и услуг. С 2026 года ожидается усиление ценового давления из-за повышения ставки НДС, роста коммунальных тарифов и введения новых сборов, в том числе технологических. Даже одно увеличение НДС с начала года способно «съесть» значительную часть прироста доходов», — предупредила Тулупникова.

Она отметила, что проблема не сводится только к инфляции. Вероятное замедление роста реальных доходов связано и с охлаждением рынка труда на фоне общего замедления экономики, пояснила экономист. По ее словам, с одной стороны, дефицит кадров в отдельных отраслях — таких как ВПК, ИТ и машиностроение — продолжает подталкивать зарплаты вверх. С другой стороны, рост налоговой нагрузки и издержек бизнеса, исчерпание финансовых возможностей компаний и умеренные темпы роста ВВП сдерживают «зарплатную гонку», добавила Тулупникова.

Во втором полугодии 2026 года ситуация может несколько улучшиться, допустила эксперт. По ее прогнозам, темпы инфляции способны замедлиться вплоть до 4%, что в сочетании с мерами государственной поддержки может поддержать покупательную способность населения.

Для сравнения Тулупникова привела данные по другим странам. Так, за последние два года реальные доходы населения стран ОЭСР выросли в среднем на 6,1%, несмотря на сокращение ВВП на душу населения на 3,2%. При этом развивающиеся экономики Восточной Европы и Азии, прежде всего Китай, за последнее десятилетие продемонстрировали значительный рост реальных доходов, укрепление среднего класса и увеличение числа миллионеров на фоне экономического роста, заключила экономист.

