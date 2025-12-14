На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван размер госдолга России

РИА Новости: госдолг России за январь-октябрь увеличился до 32,9 трлн рублей
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Государственный долг России с января по октябрь 2025 года вырос на 2,8% и достиг 32,9 трлн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина РФ.

В агентстве подсчитали, что объем внутреннего госдолга России по состоянию на начало ноября составил 28,3 трлн рублей, а объем внешнего — 4,6 трлн рублей. В оперативном докладе Счетной палаты говорилось, что госдолг России за январь-сентябрь вырос на 10% и составил 31,98 трлн рублей.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг РФ продолжает оставаться одним из самых низких в мире. По словам главы государства, он составляет менее 20% ВВП. Путин уточнил, что это значит, что правительство России ведет сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.

Согласно данным ООН, самый большой госдолг на одного жителя в прошлом году был зафиксирован в Сингапуре и в США, где показатели превысили $100 тысяч. В тройке лидеров также оказалась Япония, где госдолг на одного человека составил $76,9 тысячи. Россия в этом списке заняла 99-е место. По расчетам ООН, госдолг на одного жителя РФ в прошлом году составил $3 тысячи.

Отмечается, что суверенная задолженность на одного человека по итогам 2024 года увеличилась сразу в 132 странах, снизилась — в 48. Среднее значение по миру составило $11,4 тысячи.

Ранее долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года.

