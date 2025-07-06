В ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя

ООН: самый большой госдолг на одного жителя зафиксирован в Сингапуре и США

Самый большой госдолг на одного жителя в прошлом году был зафиксирован в Сингапуре и в США, где показатели превысили $100 тысяч. Об этом пишет РИА Новости, которое проанализировало данные ООН.

Отмечается, что суверенная задолженность на одного человека по итогам 2024 года увеличилась сразу в 132 странах, снизилась — в 48. Среднее значение по миру составило $11,4 тысячи.

Первое место в списке занял Сингапур, где госдолг на одного человека составил $158 тысяч. Следом идут США ($103,7 тысячи), а также Япония ($76,9 тысячи).

Россия в этом списке заняла 99-е место. По расчетам ООН, госдолг на одного жителя РФ в прошлом году составил $3 тысячи.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг РФ является одним из самых низких в мире.

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд.

Также ожидается, что отношение общего объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) вырастет с 15,7% на конец 2024 года до 16,5% в 2025 году. Далее оно должно увеличиться до 17,4% в 2026 году, достигая 18,1% в 2027 году.

Ранее стало известно, что госдолг США более чем в 100 раз превысил госдолг России.