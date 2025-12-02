На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире

Путин: госдолг России остается одним из самых низких в мире
Алексей Никольский/РИА Новости

Государственный долг России до сих пор остается самым низким в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

По словам главы государства, он составляет менее 20% ВВП.

«То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики», — рассказал он.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил российский госдолг с показателями в других странах.

Если сравнивать госдолг других стран к ВВП, то этот показатель у Италии составляет 137%, у Франции — 111%, Испании — 108%. Помимо этого, высокие показатели наблюдаются в Великобритании, Германии, Польше и Турции.

Ранее президент РСПП назвал приемлемой для бизнеса ключевую ставку в 10-12%.

