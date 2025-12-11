В Центробанке РФ предложили ограничить обычных россиян в праве покупать криптовалюту

В Центробанке России предложили ввести для обычных россиян ограничения на покупку криптовалют. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, Центробанк согласен допустить на крипторынок квалифицированных инвесторов при условии, что те пройдут определенное тестирование.

«Должны быть вопросы на понимание работы «крипты», ничего сверхъестественного. «Квалам» будет несложно на них ответить и получить необходимый статус», — сказал Чистюхин.

Зампред ЦБ РФ подчеркнул, что на хранение и продажу уже купленных криптоактивов ограничений вводить не предлагается.

В октябре Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее в России произошел всплеск черного майнинга.