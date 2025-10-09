В ЦБ оценили возможность легализации торгов криптовалютой в 2026 году

Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году. Об этом на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

«Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал бы работу лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года, может быть, появились уже первые компании с соответствующими лицензиями», — заявил он.

Чистюхин отметил, что после этого потребуется время на обеление тех структур, которые сегодня проводят сделки с «криптой». По его словам, это нужно для того, чтобы уже в 2027 году вступили необходимые изменения в правоохранительное законодательство на различных уровнях.

Представитель ЦБ добавил, что такой подход позволит сохранить инновационность инструментов и внедрить те, которые уже сегодня становятся нормой. Чистюхин подчеркнул, что на предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени и к текущему времени нужно достигнуть окончательного консенсуса и продолжить разработки в данной сфере.

