В России легализовали криптовалюту

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Сама деятельность по добыче цифровых активов признается составляющей их оборота, а не эмиссией.

Право на майнинг получат только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Физлица, не превышающие лимиты энергопотребления, смогут заниматься майнингом без регистрации.

Закон также предусматривает меры по контролю за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма. Майнеры будут обязаны предоставлять данные о полученных цифровых активах.

Законопроект о легализации в стране деятельности по добыче криптовалют был внесен в Государственную думу РФ в ноябре 2022 года. 30 июля 2024 года ГД РФ приняла его во втором и третьем чтениях.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.