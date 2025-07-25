Преступления в сфере криптовалют в РФ выросли на $2,17 млрд за первое полугодие 2025 года

«Известия»: преступления в сфере криптовалют в РФ выросли на $2 млрд за полгода

За первое полугодие 2025 года злоумышленники похитили более $2,17 млрд с криптобирж и из кошельков на фоне роста курсов цифровых активов. Как пишет издание «Известия» со ссылкой на BI.ZONE, основной ущерб связан со взломами платформ: в феврале атака на биржу Bybit привела к потере $1,5 млрд, а в июне злоумышленники украли $90 млн у иранской Nobitex.

Черный майнинг остается самым массовым преступлением в этой сфере. В июне Следственный комитет изъял 2 тыс. устройств для незаконной добычи, подключенных к сетям «Иркутскэнергосбыта», а в Санкт-Петербурге полиция ликвидировала ферму с ущербом 10 млн рублей. Крупные случаи также зафиксированы в Карачаево-Черкесии (200 установок, хищение 12 тыс. кВт·ч) и Новосибирске (ущерб 197 млн рублей).

Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкесия стали основными регионами распространения нелегального майнинга. Глава «Россетей» Андрей Рюмин подтвердил, что Дагестан занимает первое место в России по хищениям электроэнергии для криптодобычи. С 2025 года майнинг полностью запрещен в шести кавказских республиках из-за энергодефицита.

Параллельно зафиксирован всплеск спроса на оборудование: продажи мощных видеокарт выросли на 233% по данным «М.Видео–Эльдорадо». Эксперты связывают это с активностью черных майнеров, которым приходится использовать видеокарты из-за дефицита профессиональных решений.

Опасность представляет и криптоджекинг — скрытый майнинг через вредоносное ПО. Как пояснили в BI.ZONE и «Лаборатории Касперского», злоумышленники рассылают файлы вроде «Таблица показаний 25 год.docx.exe», которые воруют вычислительные мощности устройств, приводя к их износу и перерасходу энергии.

В регулировании действует лимит энергопотребления для физлиц — 6 000 кВт·ч в месяц. За его превышение требуется регистрация в реестре ФНС.

«За уклонение последуют штрафы и конфискация криптовалюты», — подчеркнул зампред комитета Госдумы Антон Горелкин.

Без усиления контроля, по мнению экспертов, возможны энергокризисы по сценарию Ирана и Казахстана, где нелегальный майнинг вызывал массовые отключения электричества.

Ранее россиянам рассказали о неожиданной опасности домашнего майнинга криптовалюты.