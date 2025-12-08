На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Индию

Песков: Индия продолжит закупать ресурсы там, где ей выгодно
close
Reuters

В Кремле заявили, что Индия продолжит закупать ресурсы там, где ей выгодно, несмотря на давление США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли достигнуты какие-то договоренности между президентом России Владимиром Путиным и и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Индия осуществляет торговые операции и закупает ресурсы там, где выгодно. Партнеры продолжат линию обеспечения экономических интересов», — отметил Песков.

5 декабря Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Он прибыл в страну 4 декабря. На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Политики обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.

По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство.

До этого политолог Станислав Ткаченко выразил мнение, что пышным приемом президента России Индия посылает сигнал США: Вашингтон не сможет воспрепятствовать сближению стран.

Он напомнил, что индийско-американские отношения обострились после того, как Белый дом ввел пошлины против Нью-Дели и требовал перестать закупать российскую нефть.

Ранее G7 и Евросоюз обсуждали полный запрет морских перевозок нефти России.

