В Кремле рассказали о графике Путина на этой неделе

Песков: нынешняя неделя у Путина будет напряженной по графику

Президент России Владимир Путин 8 декабря работает в Москве, эта неделя у него будет весьма напряженной. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путин работает в Кремле. Состоялся весьма успешный государственный визит президента Путина в Индию. Президент вернулся в столицу, сегодня начинается достаточно напряженная рабочая неделя», — сказал представитель Кремля.

7 декабря обозреватель газеты The Sunday Times Марк Галеотти выразил мнение о том, что визит Путина в Индию продемонстрировал тщетность попыток западных стран изолировать РФ.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. На следующий день в Нью-Дели состоялись официальные переговоры между президентом России и премьер-министром Моди. Встреча длилась более двух часов, в ходе которой лидеры обсудили вопросы военного и экономического сотрудничества, а также геополитические темы, включая урегулирование конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае заявили, что Путин перехитрил журналистку из Индии, задавшую неудобный вопрос.