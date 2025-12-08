На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дугин: у России нет причин воевать с Европой, но есть одно «но»

Философ Дугин: России нужно готовиться к полномасштабному конфликту с Европой
Владимир Сергеев/РИА Новости

У Москвы нет причин воевать с Европой, кроме одной — европейцы сами собираются воевать с Россией. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. Он отметил, что Лондон и Брюссель уже воюют с РФ на территории Украины и планируют делать это в дальнейшем.

«Они считают, что Украина — их, а мы считаем, что Украина — наша. И при этом мы настаиваем, что это не их дело, а наша проблема. Они же считают, что это не наше дело, а их проблема. И этот конфликт наших интересов с интересами Европейского союза, по крайней мере, с его руководством, ведет к эскалации», — пояснил Дугин.

Однако Европе стоит помнить, что действия России по отношению к ней будут гораздо жестче, чем по отношению к Украине, добавил эксперт.

До этого президент России Владимир Путин предупредил, что ответ РФ на милитаризацию Европы будет весьма убедительным. Глава государства заявил, что если те или иные страны хотят «потягаться с Россией», пусть попробуют.

Ранее СМИ сообщили, что Европа не сможет быть эффективным военным блоком.

