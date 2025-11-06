На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам с некоторыми диагнозами могут запретить продавать квартиры

Депутат Аксененко попросил Мурашко определить диагнозы, запрещающие сделки с жильем
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно разработать перечень заболеваний, при которых проведение сделок с недвижимостью будет запрещено. С такой просьбой в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Копия письма есть у «Газеты.Ru».

«Сейчас в Единый государственный реестр недвижимости — ЕГРН — уже вносятся сведения о недееспособности собственника, установленной судом. Однако, если недееспособность просто установлена врачом, то она никуда не попадает. Мы предлагаем также сделать обязательной проверку вменяемости путем запроса справок от психиатра, нарколога и иных специалистов, которые могут устанавливать диагнозы, включенные Минздравом в этот особый перечень, определить круг лиц, имеющих доступ к этим данным», — сказал «Газете.Ru» Аксененко.

В письме говорится, что в практике оборота жилой недвижимости фиксируются случаи злоупотреблений, когда после отчуждения квартиры продавец обращается в суд с медицинскими документами о психическом расстройстве либо выраженных когнитивных нарушениях на момент сделки. Нередко такие документы оформляются уже ретроспективно: человек обращается за медицинской помощью после регистрации перехода прав собственности, а затем экспертное заключение трактуется как его неспособность к осознанному волеизъявлению в прошлый период, написал Аксененко.

По его словам, суды в ряде случаев признают сделку по продаже жилья недействительной, квартира возвращается продавцу, а взыскание с него денег часто затруднено из-за неплатежеспособности, вывода средств или уклонения от их уплаты.

Аксененко подчеркнул, что единообразной судебной практики нет: в одних случаях суд берет во внимание диагноз, в других — степень тяжести и выраженности нарушений, в третьих — способность лица поставить подпись на документах собственноручно.

Аксененко добавил, что вторая мера, разрабатываемая совместно с коллегами из комитета Госдумы по строительству, заключается в том, что сделки с недвижимостью на сумму более 1 млн рублей, должны будут проводиться через банк. Аксененко пояснил, что сейчас уже действует система, при которой банк должен проверять надежность сделок для противодействия мошенничеству. Ее также можно расширить на сделки с недвижимостью, уверен Аксененко.

Ранее в Госдуме поддержали рефинансирование комбо-ипотек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами