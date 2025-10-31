В Госдуме поддержали рефинансирование комбо-ипотек

Россияне будут активнее покупать квартиры благодаря рефинансированию комбо-ипотеки, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Россияне получат возможность рефинансировать комбо-ипотеки — соответствующий механизм заработает с 1 февраля 2026 года, сообщили в Минфине 27 октября. Размер снижения ставки будет зависеть от условий конкретных рыночных программ банка. Комбо-ипотека сочетает в себе льготную и рыночную ставку: первая применяется в пределах установленного лимита, а вторая — на сумму, превышающую его.

«В целом появление механизма рефинансирования комбо-ипотек, скорее всего, повлияет на рынок жилья в позитивном ключе: увеличит привлекательность ипотечного кредитования, снизит барьеры для покупок жилья и стимулирует активность потребителей. Ожидается, что число сделок по покупке недвижимости вырастет, особенно среди тех, кто ранее колебался из-за высокой долговой нагрузки или нестабильных ставок», — отметил Аксененко.

По его мнению, с учетом текущей экономической ситуации и опыта внедрения других ипотечных инициатив, вероятность того, что механизм рефинансирования комбо-ипотек появится в полном объеме в 2026 году, достаточно высока. Минфин уже подтвердил планы, а подготовительные работы идут, поэтому запуск, скорее всего, состоится относительно скоро, отметил Аксененко.

По его словам, рефинансирование комбо-ипотеки позволит заемщикам, у которых есть кредит с переменной или рыночной ставкой на сумму сверх лимита, снизить платежи, уменьшить долговую нагрузку и улучшить финансовое положение. Это значит, что, если ставка по рыночным программам будет снижаться, заемщик сможет рефинансировать свой кредит и зафиксировать еще более подходящие условия, а также снизить общие расходы по ипотеке, пояснил Аксененко.

Он добавил, что, учитывая возможность снижения ставки, а значит, и суммы долга, и срока выплаты, семьи смогут быстрее рассчитаться с кредитами. Это улучшит общую ситуацию на рынке недвижимости и потенциально повысит спрос на более дорогое жилье — то, которое по обычной рыночной ставке было недоступно, уточнил парламентарий. Так семьи смогут выбрать недвижимость большей квадратуры, констатировал депутат.

Однако процесс рефинансирования может потребовать много времени, дополнительных процедур и согласований, что затруднит доступ к ним для некоторых потребителей, посетовал Аксененко. Кроме того, необходимо предусмотреть обязательство банка проводить рефинансирование, если заемщиком исполнены все для этого условия, считает депутат. Сейчас банки по своим обязательствам не всегда идут на встречу заемщикам и нужно предусмотреть механизм регулирования и контроля этого процесса, заключил Аксененко.

