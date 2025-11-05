На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили о возможных проблемах для страны из-за санкций против «Лукойла»

Боля: санкции США против «Лукойла» могут ударить по аэропорту Кишинева
true
true
true
close
Правительство Республики Молдова

Американские санкции против «Лукойла» могут создать проблемы для Молдавии, потому что компания является единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что «Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией, поскольку речь идет об импортере бензина, дизтоплива, сжиженного газа в Молдавию». Боля добавил, что пока аэропорт республики работает в нормальном режиме и до конца ноября нет риска, что он останется без топлива.

Чиновник обратил внимание, что «Лукойл» занимает значительную долю на рынке нефтепродуктов в Молдавии, управляя примерно 110 из почти 570 существующих станций автозаправок, а также инфраструктурой импорта, хранения и оптовой дистрибуции.

22 октября Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

Евросоюз в свою очередь в рамках 19-го пакета санкций, который был опубликован 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами