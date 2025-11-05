В Молдавии заявили о возможных проблемах для страны из-за санкций против «Лукойла»

Боля: санкции США против «Лукойла» могут ударить по аэропорту Кишинева

Американские санкции против «Лукойла» могут создать проблемы для Молдавии, потому что компания является единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что «Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией, поскольку речь идет об импортере бензина, дизтоплива, сжиженного газа в Молдавию». Боля добавил, что пока аэропорт республики работает в нормальном режиме и до конца ноября нет риска, что он останется без топлива.

Чиновник обратил внимание, что «Лукойл» занимает значительную долю на рынке нефтепродуктов в Молдавии, управляя примерно 110 из почти 570 существующих станций автозаправок, а также инфраструктурой импорта, хранения и оптовой дистрибуции.

22 октября Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

Евросоюз в свою очередь в рамках 19-го пакета санкций, который был опубликован 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США.