ЕС официально утвердил новый пакет санкций против России

Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщило Reuters.

Евросоюз внес в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Также новый пакет включает запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов.

23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее в США заявили, что Индия откажется от российской нефти после новых санкций.