«Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США

Нефтяная компания «Лукойл» намерена продать свои зарубежные активы из-за введенных против нее ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — указано в сообщении.

Отмечается, что представители компании уже начинают принимать и рассматривать заявки от потенциальных покупателей.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона воспринимает решение минфина США о введении санкций против российских нефтедобывающих компаний в качестве контрпродуктивного знака.

Ранее Зеленский пригрозил нефтеперерабатывающей отрасли России.