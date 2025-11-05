Пенсионерам обещали повышенные выплаты в декабре

Получатели страховых пенсий по старости, которым в ноябре исполняется 80 лет, в декабре получат повышенные выплаты. Размер прибавки составит 10 221,7 рубля, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход — 1314 рублей. Таким образом, если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%. Кроме того, пенсионеры, получающие выплаты до 11 января, получат их досрочно из-за новогодних праздников. Например, если пенсия обычно выплачивается 5-го числа, то в декабре человек получит две суммы — за декабрь и за январь», — отметил Балынин.

По его словам, январская выплата будет проиндексирована на 7,6%: при ноябрьской сумме в 27 078,98 рубля в конце декабря пенсионеру переведут 29 136,98 рубля, что на 2058 рублей больше.

В первую очередь досрочные выплаты коснутся тех, кто получает пенсию через банки, предупредил Балынин. Получателям через «Почту России» даты останутся прежними, но при совпадении с выходными получить пенсию можно будет накануне, рекомендовал экономист. За уточнением сроков выплат рекомендуется обращаться в свой банк или почтовое отделение, посоветовал эксперт.

