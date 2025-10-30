На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван средний размер пенсии по старости в 2027 году

Экономист Балынин: средняя пенсия по старости превысит 29 тыс. руб. в 2027 году
Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Средняя страховая пенсия россиян по старости превысит 29 тыс. рублей в 2027 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С учетом запланированных индексаций страховых пенсий на 7,6% в январе 2026 года, а также на 4% в феврале 2027 года и на 3,4% в апреле 2027 года, мы получаем, что страховые пенсии за 2026—2027 годы увеличатся на 15,7%. Соответственно, средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году превысит 29 тыс. рублей, а за два года увеличение будет около 4 тыс. рублей по сравнению со средним размером страховой пенсии по старости по итогам 2025 года. Он на конец 2025 года составит 25 128,68 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, все индексации будут проведены беззаявительно, никакие заявления ни дистанционно, ни лично подавать не нужно: у Социального фонда России есть вся необходимая информация для автоматического проведения увеличений размеров пенсионных выплат. Поэтому в случае, если кто-то позвонит и будет требовать предоставление каких-либо данных, установку приложений для подписания документов, то это точно мошенник, с ним разговаривать не нужно, предупредил Балынин.

Планируется, что в 2027 году объем расходов бюджета Социального фонда России на выплату страховых пенсий составит 12,4 трлн рублей.

Ранее россияне рассказали, как они хотят жить на пенсии.

