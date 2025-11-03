На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швейцарское издание назвало последствия для Запада при изъятии российских активов

Strategic Culture: Запад ждут разрушительные последствия при изъятии активов РФ
Geert Vanden Wijngaert/AP

В случае изъятия российских активов Запад ждут разрушительные последствия. Об этом сообщает швейцарское издание Strategic Culture.

В статье отмечается, что Европа подложила под собственный фундамент финансовую и политическую бомбу, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется ей столкнуться. Изъятие российских активов станет проигрышем не только в экономическом, но и в политическом плане. При осуществлении этой схемы Европа для получит в России имидж «вора и лицемера».

1 ноября сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих российским инвесторам, и при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

Активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году, после введения Европейским союзом санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам.

Ранее в ЕС назвали воровством и лицемерием возможное изъятие активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
