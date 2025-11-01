Euroclear начал размораживать активы россиян

Бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих российским инвесторам, и при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Об этом сообщило издание «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник.

Юрист компании NSP Глеб Бойко подтвердил факт успешной разморозки активов в трех случаях. Он отметил, что теперь для этой процедуры достаточно получить разрешение только от бельгийских регулирующих органов. Ранее российским инвесторам для разблокировки средств необходимо было получать лицензии от регуляторов как Евросоюза, так и Соединенных Штатов.

Активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году, после введения Европейским союзом санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам.

Для разблокировки активов инвесторы могут подать заявку на получение соответствующей лицензии в регулирующий орган той страны, где их активы были заблокированы.

Ранее в ЕС назвали воровством и лицемерием возможное изъятие активов РФ