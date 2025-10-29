На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС назвали воровством и лицемерием возможное изъятие активов РФ

European Conservative: изъятие активов РФ подорвет доверие к банкам Евросоюза
Matt Dunham/AP

Изъятие замороженных активов России Евросоюзом станет актом лицемерия и воровства, а также подорвет доверие к западным банкам. Таким мнением поделились авторы журнала European Conservative.

«Это подрывает глобальное доверие к западной банковской системе. <...> Для многих это станет доказательством того, что Европа — это не партнер и не противник, который уважает правила, а вор и лицемер, готовый нарушать эти правила», — говорится в материале.

Издание прогнозирует отток капитала из ЕС, а также переход других государств на золото, юань и клиринговые системы БРИКС.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита ЕС по Украине сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов, заблокированных в ее юрисдикции. В Брюсселе считают, что эти активы должны остаться замороженными до завершения конфликта между РФ и Украиной.

Ранее Трамп ответил на вопрос об использовании активов России для помощи Украине.

