Богатейшие россияне за год стали еще богаче более чем на $20 млрд

Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло с начала года на $22 млрд

Совокупное состояние крупнейших российских бизнесменов с начала 2025 года увеличилось более чем на $22 млрд. Такие данные приводятся в обновленном Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно индексу, основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свой капитал на $4,84 млрд — до $28,1 млрд. Значительный рост также показал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние выросло на $3,71 млрд и достигло $14,7 млрд.

При этом председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за этот же период потерял $2,86 млрд — его состояние оценивается в $23 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg публикуется с марта 2012 года и отражает динамику состояния 500 самых богатых людей мира.

В сентябре журнал Forbes составил рейтинг самых богатейших людей мира и США. Первую строчку в этом списке четвертый год подряд занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. На тот момент его состояние превышало $400 млрд. На втором месте оказался сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон с $276 млрд. На третьем месте — сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с $253 млрд.

Ранее Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире.