На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Forbes назвал самых богатых американцев 2025 года

Forbes: Маск стал четвертый год подряд самым богатым в Америке
true
true
true
close
David Swanson/Reuters

Первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира и США четвертый год подряд занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщил журнал Forbes.

Состояние Маска преодолело отметку в $400 млрд. Второе место в рейтинге занимает сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $276 млрд.

На третьем месте — сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с состоянием $253 млрд.

Как отмечает издание, за последние 12 месяцев состояние 400 богатейших американцев выросло на $1,2 трлн. Состояние всех богатых американцев, которые попали в рейтинг, достигло рекордных $6,6 трлн.

Чтобы попасть в рейтинг Forbes, нужно обладать состоянием как минимум в $3,8 млрд, что на $500 млн больше минимальной суммы, которая была заявлена журналом в 2024 году.

В августе журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Четвертый раз этот список возглавила основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким. По данным издания, совокупное состояние предпринимательницы по итогам прошлого года составило $7,1 млрд.

Ранее Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами