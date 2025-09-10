Forbes назвал самых богатых американцев 2025 года

Forbes: Маск стал четвертый год подряд самым богатым в Америке

Первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира и США четвертый год подряд занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщил журнал Forbes.

Состояние Маска преодолело отметку в $400 млрд. Второе место в рейтинге занимает сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $276 млрд.

На третьем месте — сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с состоянием $253 млрд.

Как отмечает издание, за последние 12 месяцев состояние 400 богатейших американцев выросло на $1,2 трлн. Состояние всех богатых американцев, которые попали в рейтинг, достигло рекордных $6,6 трлн.

Чтобы попасть в рейтинг Forbes, нужно обладать состоянием как минимум в $3,8 млрд, что на $500 млн больше минимальной суммы, которая была заявлена журналом в 2024 году.

В августе журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Четвертый раз этот список возглавила основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким. По данным издания, совокупное состояние предпринимательницы по итогам прошлого года составило $7,1 млрд.

