На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире

Муж Бейонсе рэпер Jay Z стал самым богатым музыкантом в мире
close
Mario Anzuoni/Reuters

Журнал Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире — им оказался Jay-Z (настоящее имя Шон Картер). Состояние Картера оценили в $2,6 млрд.

Выросшее состояние мужа артистки Бейонсе позволило ему опередить в списке певицу Тейлор Свифт более чем на миллиард долларов.

Издание отметило, что с тех пор как в 2019 году Jay Z стал первым миллиардером в хип-хопе, он более чем удвоил свое состояние благодаря прибыльному ликеро-водочному бизнесу. В 2021 году алкогольный гигант LVMH приобрел 50% акций его завода шампанского «Armand de Brignac».

Среди других его активов — коллекция произведений искусства, включая работы Жан-Мишеля Баския, музыкальный каталог и акции компаний Blockchain и Uber.

В 2021 году Шон Картер был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2022 году получил музыкальную премию «Эмми».

В июле диктор Владимир Березин заявил, что певец и композитор Юрий Антонов является самым богатым российским артистом. 19 февраля Юрий Антонов отпраздновал свой 80-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что Кипелов отказывается от гастролей из-за проблем с голосом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами