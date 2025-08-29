Муж Бейонсе рэпер Jay Z стал самым богатым музыкантом в мире

Журнал Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире — им оказался Jay-Z (настоящее имя Шон Картер). Состояние Картера оценили в $2,6 млрд.

Выросшее состояние мужа артистки Бейонсе позволило ему опередить в списке певицу Тейлор Свифт более чем на миллиард долларов.

Издание отметило, что с тех пор как в 2019 году Jay Z стал первым миллиардером в хип-хопе, он более чем удвоил свое состояние благодаря прибыльному ликеро-водочному бизнесу. В 2021 году алкогольный гигант LVMH приобрел 50% акций его завода шампанского «Armand de Brignac».

Среди других его активов — коллекция произведений искусства, включая работы Жан-Мишеля Баския, музыкальный каталог и акции компаний Blockchain и Uber.

В 2021 году Шон Картер был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2022 году получил музыкальную премию «Эмми».

