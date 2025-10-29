На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ заявили, что не располагают данными о разработке Ираном ядерного оружия

Гросси заявил, что МАГАТЭ не получало данных о разработке Ираном ядерного оружия
true
true
true
close
Albert Otti/Global Look Press

Глава международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация не получала данных о разработке Ираном ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы спросили, есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие. Нет, это не так, и их не было», — заявил международный чиновник.

При этом Гросси отметил, что Иран вновь подтвердил приверженность режиму нераспространения ядерного оружия несмотря на то, что в отношении страны снова начали действовать международные санкции.

«Это снова случай, когда был активирован так называемый механизм snapback. Иран ответил, заявив, что намерен рассмотреть сотрудничество с нами», — рассказал он.

В сентябре Гросси заявил, что инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране были частично возобновлены.

В частности, инспекции были возобновлены на атомной электростанции «Бушер». Однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, которые были повреждены в ходе ударов Израиля и США.

Ранее Россия и Украина установили «локальное прекращение огня» ради ремонта на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами