В МАГАТЭ заявили, что не располагают данными о разработке Ираном ядерного оружия

Гросси заявил, что МАГАТЭ не получало данных о разработке Ираном ядерного оружия

Глава международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация не получала данных о разработке Ираном ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы спросили, есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие. Нет, это не так, и их не было», — заявил международный чиновник.

При этом Гросси отметил, что Иран вновь подтвердил приверженность режиму нераспространения ядерного оружия несмотря на то, что в отношении страны снова начали действовать международные санкции.

«Это снова случай, когда был активирован так называемый механизм snapback. Иран ответил, заявив, что намерен рассмотреть сотрудничество с нами», — рассказал он.

В сентябре Гросси заявил, что инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране были частично возобновлены.

В частности, инспекции были возобновлены на атомной электростанции «Бушер». Однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, которые были повреждены в ходе ударов Израиля и США.

Ранее Россия и Украина установили «локальное прекращение огня» ради ремонта на ЗАЭС.