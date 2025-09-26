Инспекции МАГАТЭ в Иране частично возобновлены

Инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране частично возобновлены. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава организации Рафаэль Гросси.

В частности, инспекции были возобновлены на атомной электростанции «Бушер». Однако специалистов МАГАТЭ не пускают на объекты, которые были повреждены в ходе ударов Израиля и США.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран обязан полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Глава ведомства подчеркнул, что республика должна оказывать полное содействие МАГАТЭ, учитывая свои обязательства.

В конце августа сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не получал данных о перемещении ядерных материалов из объекта в иранском Исфахане в другое место после ударов США в июне.

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.