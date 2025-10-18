Россия и Украина установили «локальное прекращение огня» ради ремонта на ЗАЭС

Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи, заявил глава МАГАТЭ. Станция находится без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Ремонт, по оценкам руководства станции, займет около недели, безопасность работы энергетиков обеспечивают военные. В «Росатоме» ранее назвали решение о прекращении огня «непростым» и подчеркивали, что оно требует зеркальности со стороны Киева.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонтных работ на поврежденных линиях электропередачи, обеспечивающих Запорожскую АЭС.

«Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередачи, ведущих на ЗАЭС, после четырехнедельного отключения», — говорится в сообщении Гросси в соцсети Х.

По словам главы МАГАТЭ, Россия и Украина договорились об «установлении локальных зон прекращения огня».

«Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного ремонтного плана», — уточнил Гросси, добавив, что восстановление электроснабжения «имеет решающее значение для ядерной безопасности».

Информацию о начале ремонта подтвердила и администрация станции. По ее заявлению, начато восстановление высоковольтной линии электропередачи «Днепровская», поврежденной в результате обстрела в конце сентября. «Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна», — подчеркнули в администрации.

Как рассказала ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ремонт «Днепровской» может занять около недели.

«У нас есть понимание, что именно нужно делать, и все ресурсы для этого. На основе этого расчета мы и даем оценку в семь дней — это реальный срок, чтобы выполнить работы качественно», — пояснила Яшина. При этом сам ремонт она назвала «непростой задачей».

Два дня назад гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что стороны обсуждают возможность введения «времени тишины» для ремонта ЛЭП.

«Оно (время. — «Газета.Ru») должно быть достаточно длительным для проведения работ как на «Днепровской», так и на линии «Ферросплавная», которая находится под контролем ВСУ », — указал он.

При этом решение о прекращении огня Лихачев назвал «непростым» и требующим зеркальности со стороны Киева.

Создание еще одной резервной линии электропередачи для электроснабжения ЗАЭС сейчас невозможно из-за обстрелов и угроз со стороны Киева, подчеркнул глава «Росатома».

«Все под обстрелами находится... И более того, мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — заключил глава госкорпорации.

Удар по «Днепровской»

23 сентября высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС «Днепровская» была повреждена в результате украинских обстрелов. Из-за этого станция оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

«В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская»», — говорилось в сообщении администрации станции.

С тех пор питание ЗАЭС производится исключительно от резервных дизельных реакторов.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция. У АЭС шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. С октября 2022 года станция находится под контролем России.

За несколько дней до атаки ВСУ на «Днепровскую» генеральная конференция МАГАТЭ, проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46.

В тексте резолюции говорится, что ЗАЭС и все ядерные объекты страны должны функционировать исключительно под суверенным контролем Украины. Резолюция требует «немедленного вывода несанкционированного военного и иного персонала» с территории станции и передачи объекта украинским властям.

Постпред РФ Михаил Ульянов назвал резолюцию «антироссийской» и подчеркнул, что поддержали ее лишь треть членов агентства.