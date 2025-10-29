Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент существенного переукрепления курса рубля нет. Об этом она рассказала на заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

Она отметила, что стабильный сильный рубль — это стабильная сильная экономика. В 2025 году курс рубля укрепился на 10%, хотя годом ранее ослаб на те же 10%. Если же рассматривать динамику изменений курса с 2022 года, отметила глава Банка России, то он скорее ослаб на 20%, поэтому и не наблюдается какого-то существенного переукрепления, заявила Набиуллина.

15 октября министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка РФ и идет в рамках плановых прогнозов.

14 октября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев объяснил «Газете.Ru», что курс доллара опускался до 79,3 рубля из-за слабого спроса россиян на валюту. По его словам, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Курс доллара краткосрочно может периодически заглядывать чуть ниже 80 рублей, а юань — пытаться подобраться ближе к 11 рублям, но это в любом случае временное явление.

Ранее стало известно, как санкции ЕС и США повлияют на курс рубля.