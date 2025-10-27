Стало известно, как санкции ЕС и США повлияют на курс рубля

Экономист Коваленко: доллар и евро подорожают на три рубля из-за санкций ЕС и США

Доллар и евро подорожают на три-четыре рубля после введения новых санкций ЕС и США против России. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Если говорить о будущем курсов валют на протяжении месяца, то национальная валюта может стать меньше на порядок три-четыре рубля по отношению к доллару и евро. Однако временной лаг по корректировке курса рубля может затянуться. С учетом того, что Россия в условиях санкционного давления уже осуществляет свою деятельность на протяжении нескольких лет, российский бизнес научился адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, и, соответственно, у РФ есть варианты выхода из сложившихся обстоятельств», — отметила Коваленко.

По ее словам, скорее всего, курсы зарубежных валют к Новому году или даже раньше вернутся к прежним значениям. Кроме того, многие международные расчеты ведутся в национальных валютах и не зависят от евро и доллара, заключила экономист.

24 октября курс доллара превышал 81 рубль, а евро — 93,5 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, сколько доллар будет стоить в ноябре.