На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как санкции ЕС и США повлияют на курс рубля

Экономист Коваленко: доллар и евро подорожают на три рубля из-за санкций ЕС и США
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Доллар и евро подорожают на три-четыре рубля после введения новых санкций ЕС и США против России. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Если говорить о будущем курсов валют на протяжении месяца, то национальная валюта может стать меньше на порядок три-четыре рубля по отношению к доллару и евро. Однако временной лаг по корректировке курса рубля может затянуться. С учетом того, что Россия в условиях санкционного давления уже осуществляет свою деятельность на протяжении нескольких лет, российский бизнес научился адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, и, соответственно, у РФ есть варианты выхода из сложившихся обстоятельств», — отметила Коваленко.

По ее словам, скорее всего, курсы зарубежных валют к Новому году или даже раньше вернутся к прежним значениям. Кроме того, многие международные расчеты ведутся в национальных валютах и не зависят от евро и доллара, заключила экономист.

24 октября курс доллара превышал 81 рубль, а евро — 93,5 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, сколько доллар будет стоить в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами