В Минфине РФ заявили о снижении импорта в стране

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля связано с более жеской денежно-кредитной политикой Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться», — сказал Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

10 октября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев объяснил «Газете.Ru», что курс доллара опускался до 79,3 рубля из-за слабого спроса россиян на валюту. По его словам, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Курс доллара краткосрочно может периодически заглядывать чуть ниже 80 рублей, а юань — пытаться подобраться ближе к 11 рублям, но это в любом случае временное явление.

Ранее в России назвали сценарий, при котором инфляция будет 4% в 2026 году.