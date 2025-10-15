На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минфине РФ заявили о снижении импорта в стране

Силуанов: укрепление рубля связано с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля связано с более жеской денежно-кредитной политикой Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться», — сказал Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

10 октября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев объяснил «Газете.Ru», что курс доллара опускался до 79,3 рубля из-за слабого спроса россиян на валюту. По его словам, потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Курс доллара краткосрочно может периодически заглядывать чуть ниже 80 рублей, а юань — пытаться подобраться ближе к 11 рублям, но это в любом случае временное явление.

Ранее в России назвали сценарий, при котором инфляция будет 4% в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами