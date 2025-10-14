В России объяснили падение курса доллара

Курс доллара опускался до 79,3 рубля из-за слабого спроса россиян на валюту, объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Рубль теснит доллар и юань к новым локальным минимумам у 80 рублей и 11,2 рубля соответственно. Спрос на зарубежную валюту в России остается относительно слабым, в том числе со стороны импортеров. В то же время на финансовом рынке в России имеется навес предложения валюты, и одна из причин этого — ее продажи компаниями как альтернатива по-прежнему дорогому кредитованию. Переоценка траектории ключевой ставки в пользу ее более медленного ослабления играет рублю на руку», — отметил Шепелев.

По его словам, тем не менее потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Курс доллара краткосрочно может периодически заглядывать чуть ниже 80 рублей, а юань — пытаться подобраться ближе к 11 рублям, но это в любом случае временное явление, уверен Шепелев. Он уточнил, что сезонное ухудшение показателей счета текущих операций, эффект от снижений ключевой ставки в июне–сентябре, характерный для конца осени–начала зимы всплеск расходов компаний и домохозяйств в концовке года приведут курс доллара к 86-88 рублям, а юаня — к 12 рублям, заключил финансист.

По данным Investing.com, курс доллара 14 октября опускался до 79,3 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал доллар по 88-90 рублей к началу января.