Рынок акций РФ перешел к снижению после роста на фоне решения ЦБ по ключевой ставке

Индексы Мосбиржи и РТС начали снижаться после роста на 1,4% на фоне решения Центробанка (ЦБ) РФ о снижении ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи вырос на 1,41%, до 2 606,81 пункта, индекс РТС также прибавлял 1,41%, до 1 010,48 пункта. После индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению и теряли 0,83%, опускаясь до 2 549,45 пункта и 988,24 пункта

Позже снижение продолжилось, опустившись до 2 540,34 пункта (-1,18%), индекс РТС снизился до 984,71 пункта (-1,18%), свидетельствуют данные торгов на 13:49 мск.

Центральный банк России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

Решение Центробанка России в целом совпало с прогнозом финансового рынка. Из 12 экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», шестеро ожидали, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 17%, еще шесть называли коридор 15–17%.

Кроме того, регулятор ухудшил прогноз по инфляции в 2026 году с 4% до 4–5%, при этом в дальнейшем она достигнет целевых показателей. Ожидается, что по итогам 2025 года инфляция составит 6,5–7,0%. Кроме того, согласно прогнозу, ключевая ставка в 2026 году может опуститься до 13–15%, а в 2027 и 2028 годах — до 7,5–8,5%.

