«Эра дорогих кредитов — до 2026 года». Что будет с ключевой ставкой 24 октября?

ЦБ на заседании 24 октября с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 17% или снизит ее до 15-16,5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансовые аналитики. По их словам, решение ЦБ не окажет влияния на курс рубля, а следующее заседание по ключевой ставке — последнее в этом году — снова будет интригующим.

Из 12 опрошенных «Газетой.Ru» шесть экономистов и финансовых аналитиков предсказали сохранение ключевой ставки на уровне 17%, еще шестеро назвали диапазон от 15% до 17%.

Почему ставку могут сохранить

По мнению части экспертов, ЦБ притормозит цикл снижения ключевой ставки после всплеска кредитования в июле-августе и разгона инфляции в сентябре — регулятор будет ждать стабилизации параметров по ценам.

Арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова сказала «Газете.Ru», что ЦБ старается найти оптимальный баланс между удержанием инфляции под контролем и поддержкой экономической активности. Осторожный подход ЦБ и текущие экономические условия подчеркивают важность взвешенных мер в макроэкономической политике, уточнила Епифанова.

«В октябре с большой вероятностью регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 17% и ужесточит сигнал финансовому рынку.

Оперативные данные Росстата по инфляции показали возвращение годового и недельного показателей инфляции к росту. Анонсированный рост налога на добавленную стоимость (НДС) добавит краткосрочного инфляционного давления, повышение коммунальных тарифов и ситуация с ценами на бензин могли усилить инфляционные ожидания россиян. Также регулятор может учитывать осложнившийся внешний фон», — отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров добавил, что сейчас идет формирование бюджетов российских компаний. По мнению экономиста, важно, чтобы они заложили жесткие денежно-кредитные условия в бюджеты и повышали фонд оплаты труда умеренно.

«Сейчас зарплаты растут на 16% в годовом выражении. Это много. Если посмотреть на инфляцию, то видно, что высокий темп роста цен сохраняется в товарах повседневного пользования, финансируемых текущим доходом. Цены на товары длительного пользования растут темпом 4% уже три месяца. По мере стабилизации ситуации с кредитованием, переносом НДС в цены и замедлением бюджетных расходов ЦБ сможет позволить снизить ставку в конце года. Ощутимо поможет курс рубля. Сейчас складываются предпосылки для сохранения крепкого рубля до конца текущего года», — пояснил Федоров.

Почему ставку все же могут снизить

При этом ряд экономистов считает, что ЦБ все-таки может снизить ключевую ставку 24 октября, чтобы стимулировать кредитование и рост инвестиционной активности в России.

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько допустил, что снижение ставки может стать сигналом уверенности в восстановлении российской экономики и будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране.

«Можно предположить, что ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку. Это промежуточное значение снижения ставки соответствует курсу на сбалансированность бюджета на 2026 год.

Вероятно, ставка будет снижена на 1 процентный пункт, до уровня 16% годовых. Это решение будет логичным ответом на улучшение макроэкономических показателей (инфляция, рост) и будет направлено на поддержание позитивной экономической динамики в стране», — сказал Шедько.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает, что наиболее вероятными будут сценарии со снижением ключевой ставки до 15,5% или 15%.

«Банк России будет максимально осторожен в вопросе скоростного движения по траектории снижения ключевой ставки. Поэтому в случае снижения на 1,5-2 процентных пункта на ближайшем заседании сформируются объективные предпосылки снижения ключевой ставки на заседании в декабре 2025 года максимум на 1,5 процентных пункта. Если ключевая ставка на ближайшем заседании будет снова снижена на 1 п.п., тогда прогноз по максимальному порогу снижения ключевой ставки на декабрьском заседании я увеличиваю до 2 п.п.», — пояснил Балынин.

Вероятность повышения ключевой ставки на плановых заседаниях в 2025 году и в 2026 году экономист исключил.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин уверен, что вариант снижения ключевой ставки может рассматриваться, но от него откажутся, поскольку это может спровоцировать ослабление рубля и повлиять на раскручивание инфляционной спирали. Жесткая политика ЦБ будет сохраняться до тех пор, пока не будет уверенности в устойчивости дезинфляционного тренда, подчеркнул Еремкин.

Что будет с вкладами

Поскольку сохранение ключевой ставки является наиболее вероятным вариантом 24 октября, ставки по вкладам тоже не изменятся. В то же время эксперты допустили уменьшение доходности по депозитам до конца года. По информации на 3 октября, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банках в зависимости от срока составляет 15,57% на три месяца, 14,56% — на полгода и 13,19% — на год.

«С учетом ожидаемой паузы в секвестре ключевой ставки банки, вероятно, также приостановят темпы снижения процентов по вкладам.

Тем не менее, по нашим оценкам, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков к концу года может опуститься ближе к 14%. Доходности по коротким депозитам будут сокращаться медленнее», — сказал Бахтин.

Еремкин уверен, что банки будут продолжать предлагать рублевые депозиты в диапазоне 15-17% годовых, в зависимости от кредитной организации и срока. Окончание эры высоких ставок на горизонте до конца года экономист считает маловероятным.

«Пока ставки остаются высокими, имеет смысл фиксировать доходность на средних сроках от 6 до 12 месяцев, что позволит получить привлекательную доходность и при этом сохранить возможность реинвестирования средств при изменении условий. Одновременно разумно держать часть средств на накопительных счетах или коротких депозитах до трех месяцев, чтобы оперативно реагировать на появление специальных предложений от банков или изменение макроэкономической ситуации», — сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам в свете решения ЦБ тоже не изменятся. Средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном рынке сейчас достигают 21,24%, а на вторичном рынке — 21,22%. Ставки по потребкредитам превышают 19% и порой доходят до 51%.

«Рыночные ставки по кредитам и ипотеке останутся на высоком уровне, который я бы оценил как заградительный. Брать кредит на текущих рыночных условиях нецелесообразно», — сказал Еремкин.

По мнению Асяевой, заемщикам в текущей ситуации следует придерживаться взвешенной стратегии.

«Потребительские кредиты при ставках выше 20-25% годовых следует брать только в случаях крайней необходимости, когда отсрочка покупки невозможна, а использование собственных сбережений не рационально. Предпочтение стоит отдавать максимально коротким срокам кредитования для минимизации переплаты по процентам. Если есть возможность отложить крупные покупки на год-полтора до начала снижения ставок, это может принести значительную экономию, особенно при крупных суммах займа. Для тех, кто уже имеет действующие кредиты по высоким ставкам, критически важно отслеживать предложения банков о рефинансировании», — сказала экономист.

Она уверена, что эра высоких кредитных ставок завершится только после устойчивого снижения ключевой ставки, что произойдет не ранее второй половины 2026 года при условии успешного замедления инфляции к целевому значению в 4% и стабилизации макроэкономической ситуации.

«Даже после начала цикла снижения ключевой ставки возврат к докризисным уровням маловероятен в обозримой перспективе. Реалистичным сценарием представляется постепенное снижение ставок по потребительским кредитам и рыночной ипотеке на горизонте 2027-2028 годов к уровням на три-пять процентных пунктов выше ключевой ставки, что при траектории снижения последней к 7-9% привело бы к значению ставки по потребительским кредитам в диапазоне 12-16% годовых и по ипотеке около 10-13% для заемщиков с хорошей кредитной историей», — спрогнозировала Асяева.

Что будет с рублем

Эксперты не ожидают, что решение ЦБ по ключевой ставке повлияет на курс рубля.

«Решение ЦБ может быть нейтрально позитивным для рубля. При этом основными факторами, влияющими на курс, останутся спрос со стороны государства на валюту (решения о покупке или продаже) и баланс внешней торговли», — отметил Еремкин.

По прогнозу Федорова, доллар будет стоить 80-85 рублей в ближайший месяц. Персональный брокер Инвестиционного Банка Синара Екатерина Канивец ожидает, что в начале ноября доллар будет стоить 82-84 рубля, евро — 95-97 рублей, юань — 11,3-11,6 рубля.

А что дальше?

Эксперты считают, что ЦБ 19 декабря, на последнем в 2025 году заседании, продолжит плавное снижение ключевой ставки. Банк России будет стремиться сохранить баланс между контролем над инфляцией и необходимостью стимулировать экономическую активность, пояснили экономисты. Если к 19 декабря инфляционные ожидания населения и бизнеса прочно закрепятся на низком уровне, у ЦБ появится пространство для смягчения политики, подчеркнули собеседники.

По мнению Пищальникова, регулятор может снизить ставку до 16% к концу года.

«Но если инфляция разгонится из-за цен на бензин и других шоков, то Центробанк оставит ставку в районе 17%. Снижение ключевой ставки на 1 п.п. дает бюджету экономию на обслуживании долга. Это сотни миллиардов в год», — сказал эксперт.

Кандидат экономический наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин уверен, что ЦБ 19 декабря будет выбирать из двух вариантов: оставить ставку без изменений или снизить на 1 процентный пункт. По итогам года экономист ожидает ставку на уровне 16%. По мнению Балынина, к концу года ставка может составить 14%.

«Готовиться к решению ЦБ, которое будет принято на последнем в 2025 году заседании 19 декабря, стоит исходя из логики осторожности. Не стоит ожидать резкого удешевления кредитов в начале 2026 года. Если необходим крупный кредит (например, ипотечный), разумнее всего досрочно погашать текущие дорогие кредиты, а также копить на первоначальный взнос, чтобы уменьшить тело кредита. Целесообразно дождаться момента, когда ЦБ даст четкий сигнал о начале цикла смягчения, и тогда уже действовать, постепенно выбирая из улучшающихся условий на кредитном рынке», — констатировал Шедько.

По его словам, при формировании личной стратегии сбережений стоит рассмотреть возможность открытия долгосрочных депозитов (один-два года) сейчас или в ближайшие месяцы, чтобы «зафиксировать» высокие ставки. Часть сбережений можно постепенно направлять в надежные облигации федерального займа (ОФЗ) или акции «голубых фишек», посоветовал экономист.