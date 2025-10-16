На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как подготовиться к заседанию по ключевой ставке в декабре

Экономист Шедько: надо досрочно погасить долги перед заседанием ЦБ 19 декабря
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Россиянам нужно исходить из логики осторожности в ожидании решения ЦБ на финальном заседании 2025 года 19 декабря, заявил «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«На резкое удешевление кредитов в начале 2026-го рассчитывать не стоит. Если нужен крупный заем (например, ипотека), логичнее досрочно гасить дорогие долги и копить на первоначальный взнос, чтобы уменьшить тело кредита. Оптимальная тактика — дождаться понятного сигнала ЦБ о старте цикла смягчения и уже затем выбирать из постепенно улучшающихся условий на рынке», — отметил Шедько.

В личной стратегии сбережений, по словам Шедько, имеет смысл открыть длинные вклады на один-два года сейчас или в ближайшие месяцы, чтобы зафиксировать высокие ставки. Часть средств можно постепенно направлять в надежные облигации федерального займа или акции голубых фишек, рекомендовал экономист.

Подробнее о том, что будет с ключевой ставкой 24 октября и к чему это приведет — в нашем материале.

Ранее в Торгово-промышленной палате назвали новый уровень ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами