Россиянам рассказали, как подготовиться к заседанию по ключевой ставке в декабре

Россиянам нужно исходить из логики осторожности в ожидании решения ЦБ на финальном заседании 2025 года 19 декабря, заявил «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«На резкое удешевление кредитов в начале 2026-го рассчитывать не стоит. Если нужен крупный заем (например, ипотека), логичнее досрочно гасить дорогие долги и копить на первоначальный взнос, чтобы уменьшить тело кредита. Оптимальная тактика — дождаться понятного сигнала ЦБ о старте цикла смягчения и уже затем выбирать из постепенно улучшающихся условий на рынке», — отметил Шедько.

В личной стратегии сбережений, по словам Шедько, имеет смысл открыть длинные вклады на один-два года сейчас или в ближайшие месяцы, чтобы зафиксировать высокие ставки. Часть средств можно постепенно направлять в надежные облигации федерального займа или акции голубых фишек, рекомендовал экономист.

