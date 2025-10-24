ЦБ ухудшил прогноз по инфляции на 2026 год

Банк России ухудшил прогноз по инфляции в 2026 году с 4% до 4–5%, при этом в дальнейшем она достигнет целевых показателей. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центробанка.

«Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — подчеркнули аналитики.

Ожидается, что по итогам 2025 года инфляция составит 6,5–7,0%.

Кроме того, согласно прогнозу, ключевая ставка в 2026 году может опуститься до 13–15%, а в 2027 и 2028 годах — до 7,5–8,5%.

На заседании 24 октября ЦБ РФ понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточнил регулятор. Также подчеркивается, что в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими.

