ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный банк (ЦБ) России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — отметил ЦБ.

«Газета.Ru»

Решение Центробанка России в целом совпало с прогнозом финансового рынка. Из 12 экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», шестеро ожидали, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 17%, еще шесть называли коридор 15–17%.

Эксперты перечислили аргументы в пользу снижения ключевой ставки.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько считает, что снижение ключевой станет сигналом уверенности в восстановлении экономики и улучшит инвестиционный климат. По его оценке, ЦБ может продолжить курс на смягчение денежно-кредитной политики. Такое решение увязывается с задачей сбалансировать бюджет-2026 и опирается на улучшение макроиндикаторов — инфляции и темпов роста, подчеркнул экономист.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин называл наиболее вероятными два трека: снижение ставки до 15,5% или до 15%. Регулятор, по его словам, будет двигаться крайне осторожно. Повышения ставки в 2025–2026 годах эксперт исключил.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к заседанию по ключевой ставке в декабре.

