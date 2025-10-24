Россия может возобновить вылов осетров в Азовском море

Россия может возобновить коммерческий промысел осетров в Азовском море. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, передает ТАСС.

«Сейчас по итогам мониторинговых исследований, мероприятий мы видим, что запасы осетра восстановились», — заявил он.

Шестаков добавил, что говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море. Глава организации отметил, что объемы вылова могут составить порядка 150 тонн. Шестаков подтвердил, что объемы небольшие, однако ситуация с запасами улучшилась.

До этого руководитель Росрыболовства заявил, что объемы добычи красной рыбы и икры в России в 2025 году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и направить часть продукции на экспорт. По его словам, благодаря хорошей путине этого года упаковки с красной рыбой и икрой могут подешеветь к новогоднему столу.

Росстат сообщал, что в сентябре средняя цена на красную икру в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм впервые с конца прошлого года. Снижение цен эксперты связывают с улучшением лососевой путины.

Ранее россиянам назвали продукты, которые подорожают до конца 2025 года.