Россиянам назвали продукты, которые подорожают до конца 2025 года

Экономист Масленников: овощи и хлеб подорожают в России до конца 2025 года

В России ожидается увеличение цен на овощи, мясо и птицу. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, в конце сентября особенно резко выросли цены на помидоры, что может привести к подорожанию томатной пасты и консервированных томатов на 4–5% до конца года. В прошлом месяце стоимость курицы увеличилась более чем на 1,5%, говядины — на 1,07% и свинины — на 0,84%. Яйца выросли в цене на 5% за месяц, молоко — на 0,5–1%.

Масленников предупредил, что подорожать могут хлебобулочные и макаронные изделия.

«Особые опасения связаны с новогодним столом: красная рыба и морепродукты могут повторить прошлогодний ценовой скачок из-за транспортных расходов. При этом отдельные прогнозы предполагают возможность роста цен на красную икру до 10–15 тысяч рублей за килограмм», — отметил он.

При этом в целом продуктовая инфляция будет умеренной, заключил эксперт.

Telegram-канал Mash писал, что в России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар. По его данным, стоимость килограмма продукта может вырасти примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля.

Ранее россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию.