Росрыболовство пообещало россиянам много красной рыбы и икры

Шестаков: икры и красной рыбы в РФ хватит, к Новому году они могут подешеветь

Объемы добычи красной рыбы и икры в России в 2025 году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и направить часть продукции на экспорт. Такое заявление на полях международного рыбопромышленного форума сделал глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

По его словам, благодаря хорошей путине этого года упаковки с красной рыбой и икрой могут подешеветь к новогоднему столу.

«Рыбы красной хватит, и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта. Чем больше предложение, тем ниже цена — должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», — сказал Шестаков.

Росстат сообщал, что в сентябре средняя цена на красную икру в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм впервые с конца прошлого года. Снижение цен эксперты связывают с улучшением лососевой путины. В 2024 году вылов составил лишь 235 тысяч тонн — худший показатель за 20 лет, что вызвало резкий рост цен на красную икру. В этом году ситуация существенно лучше: по прогнозу ВАРПЭ, общий объем икры в сырце по итогам путины достигнет 21 тыс. тонн, что на 31% больше уровня прошлого года.

