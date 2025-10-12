В России подешевела красная икра

Цена на красную икру в России впервые за год опустилась ниже 9,5 тыс. рублей

В сентябре средняя цена на красную икру в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм впервые с конца прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В августе цена составляла 9,5 тыс. рублей за килограмм, а в декабре прошлого года средняя стоимость деликатеса опускалась до 9,2 тыс. рублей.

Снижение цен эксперты связывают с улучшением лососевой путины. В 2024 году вылов составил лишь 235 тысяч тонн — худший показатель за 20 лет, что вызвало резкий рост цен на красную икру. В этом году ситуация существенно лучше: по прогнозу ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров), общий объем икры в сырце по итогам путины достигнет 21 тыс. тонн, что на 31% больше уровня прошлого года.

Экономисты отмечают, что увеличение предложения на рынке способствует снижению розничных цен, а стабильная путина в текущем сезоне может удерживать стоимость деликатеса на умеренном уровне до конца года.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников сообщал, что в России ожидается увеличение цен на овощи, мясо и птицу.

Ранее в России снизились цены на морковь и картофель.