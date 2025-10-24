В России спрогнозировали рост добычи рыбы

Россия находится на третьем месте в мире по поставкам рыбы и морепродуктов в физическом выражении. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев передает ТАСС.

По его словам, в прошлом году РФ экспортировала около 2 млн тонн рыбной продукции в 90 стран мира. По словам Патрушева, у России есть перспективы для дальнейшего наращивания торговли с государствами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.

«Но я отмечу, что роль России не только в масштабных поставках. Учитывая накопленную научную базу, мы помогаем другим странам развивать собственную рыбную отрасль. Одним из знаковых примеров является Большая африканская экспедиция», — сказал он.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что объемы добычи красной рыбы и икры в России в 2025 году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и направить часть продукции на экспорт. По его словам, благодаря хорошей путине этого года упаковки с красной рыбой и икрой могут подешеветь к новогоднему столу.

Росстат сообщал, что в сентябре средняя цена на красную икру в России снизилась до 9,4 тыс. рублей за килограмм впервые с конца прошлого года. Снижение цен эксперты связывают с улучшением лососевой путины.

